(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Innovazione: Centemero (Lega) “Sandbox strumento strategico per innovazione anche nel sistema pubblico”

Roma, 23 gen. – “In Italia, patria dei Comuni, l’innovazione nel sistema pubblico potrebbe partire dai trasporti locali. All’estero esistono già delle sandbox urbane, ossia un contesto protetto in deroga all’impianto regolatorio dove sperimentare nuovi servizi o prodotti, ad esempio in relazione al tpl. Nella pubblica amministrazione però, per andare al passo con i tempi, bisognerebbe applicare ai dipendenti il modello americano delle sliding doors altrimenti si rischia di bloccare la crescita di un sistema che coinvolge tutto il paese. Da noi esiste già una sandbox regolamentare e presto potremmo averne una anche sulla nuova frontiera della space economy. Si tratta di uno strumento strategico che attrae capitali, talenti e crea nuovi posti di lavoro”. Così, Giulio Centemero, deputato, coordinatore nazionale del dipartimento Innovazione e capogruppo della Lega in commissione Finanze, è intervenuto all’incontro “Disegnare l’ecosistema italiano del Govtech, un’opportunità di crescita e di leadership per il Paese” presso la sala stampa della Camera dei deputati e promosso da Feel, think tank dedicato al GovTech a cui hanno preso parte anche i deputati Giulia Pastorella (Azione), Alessandro Cattaneo (FI) e il senatore Lorenzo Basso (Pd).