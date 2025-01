(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Design al femminile

Il progetto sensibile

32 ritratti di Designer Donne

A cura di Maria Christina Hamel

24 gennaio – 7 febbraio 2025

Inaugurazione venerdì 24 gennaio, ore 18:00

Milano, Castello Sforzesco, Sala Bertarelli – Archivio Fotografico

Istituto Italiano di Fotografia propone una nuova visione del design attraverso 32 ritratti di designer donne racchiusi nella mostra “Design al femminile, il progetto sensibile” esposta presso il Castello Sforzesco, Sala Bertarelli – Archivio Fotografico, dal 24 gennaio al 7 febbraio 2025.

Il progetto, curato dalla designer Maria Christina Hamel, fa emergere un universo creativo che per la prima volta viene messo sotto i riflettori grazie allo sguardo di 10 fotografe e fotografi dell’Istituto Italiano di Fotografia.

Grazie alla collaborazione con il Civico Archivio Fotografico di Milano, 32 ritratti di designer internazionali sono l’occasione per scoprire un’interpretazione sensibile del design; ogni professionista è ritratta con un oggetto che la rappresenta dal punto di vista artistico o con il quale ha un particolare legame emotivo; anche la location in cui è avvenuto l’incontro con i fotografi di IIF e successivamente lo scatto, è stata scelta dalle designer tra i luoghi milanesi con i quali ognuna di loro sente un legame particolare.

Il risultato è una stupefacente commistione di stili, progetti, esperienze, personalità e sincronie dalla quale emerge una particolare attenzione al dettaglio e alla cura degli oggetti sviluppati.

In occasione dell’inaugurazione della mostra viene presentato il volume Design al femminile, il progetto sensibile che custodisce i 32 ritratti accompagnati da un testo evocativo redatto da ciascuna designer.

Designer ritratte:

Luisa Bocchietto, Santina Bonini, Alessandra Bruno, Giorgina Castiglioni, Alessandra Titi Cusatelli, Anna Deplano, Manola Del Testa, Elisa Gargan Giovannoni, Ada Ghinato, Anna Gili, Nuala Goodman, Maria Christina Hamel, Marialaura Irvine, Shinobu Ito, Kazuyo Komoda, Dorota Koziara, Emi Ligabue, Eliana Lorena, Raffaella Mangiarotti, Ambra Margheri, Alessandra Mauri, Paola Navone, Sonia Pedrazzini, Daniela Puppa, Isabelle Rigal, Elena Salmistraro, Marta Sansoni, Beatrice Santiccioli, Patrizia Scarzella, Mara Servetto, Giovanna Talocci, Laura Villani.

Scatti di:

Valter Belloni, Amedeo Bernardi, Martino Berni, Giovanni Borgia, Marialucia Campanella, Benni Giammari, Nicola Licitra, Davide Manzini, Miriam Mercurio, Stefano Pozzi.

Data: 24 gennaio – 7 febbraio 2025

Inaugurazione: venerdì 24 gennaio, ore 18:00 – 20:00

Orari: lunedì – venerdì, ore 10:00/15:00, sabato – domenica, ore 14:00/17:00

Luogo: Milano, Castello Sforzesco, Sala Bertarelli – Archivio Fotografico

Ingresso libero