AGENDA CAMERA DI DOMANI, VENERDì 24 GENNAIO

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

PRESIDENTE

📌11 Palazzo di Giustizia. Partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione, alla presenza del Presidente della Repubblica

AULA

📌 9.30 Svolgimento di interpellanze urgenti

EVENTI

📌9.30 Aula dei Gruppi – Defeating Hiv in africa: an achievable goal.

📌15 Sala della Regina – Premio Giovanni Grillo, in ricordo degli internati militari italiani, disciplina e onore per un nuovo modello di cittadinanza. Presente il Vicepresidente Giorgio Mulè. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌11.30 Referendum cittadinanza: il comitato si allarga – Riccardo Magi

📌14.30 Presentazione libro – La figlia dell’Oceano. Vita di Yoko Ono di Dario Salvatori – Federico Mollicone

📌16.00 Enti locali – Alessandro Caramiello e Pasqualino Penza