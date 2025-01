Pioltello, Sardone (Lega), Ramadan non sarà mai festa europea, bloccare sottomissione a Islam nelle scuole

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 PIOLTELLO, SARDONE (LEGA): “RAMADAN NON SARÀ MAI FESTA EUROPEA: BLOCCARE LA SOTTOMISSIONE ALL’ISLAM NELLE SCUOLE”

Strasburgo, 21 gen – “Come apprendiamo da Libero, anche quest’anno la scuola Iqbal Masih di Pioltello chiuderà per Ramadan. Un’altra decisione pericolosa da parte del preside, di cui sicuramente la sinistra succube dell’Islam sarà contenta. La sottomissione avanza inesorabilmente e i precedenti cominciano a essere molti: ora basta, questi inchini a chi vuole sconvolgere le nostre tradizioni e le nostre radici europee vanno bloccati. Non è questione di razzismo, come dirà qualche anima bella, ma semmai di buonsenso: perché bambini e famiglie non musulmane, in Italia, devono essere penalizzati? Qui non siamo in Pakistan e nemmeno in Marocco. La nostra battaglia dunque va avanti, a partire dal divieto di burqa per le donne, simbolo per eccellenza di oppressione, e prosegue nelle scuole, dove sempre più spesso gli islamici godono di trattamenti di favore rispetto agli altri, penso all’assurdo divieto di merenda durante il Ramadan imposto lo scorso anno a Cremona per non urtare le varie sensibilità o al corso su come portare il velo islamico in un istituto di Abbiategrasso, e questo va contro i principi dell’integrazione tanto sbandierata da Pd e compagni. Chi viene nel nostro Paese deve adeguarsi alla nostra cultura, non viceversa”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.