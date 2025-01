Lavoro: Pd, soppressioni e riscrittura articoli, partecipazione resta spoglia

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

“Con la soppressione integrale di ben 7 dei suoi 22 articoli e l’ampia

riscrittura di quelli rimanenti, la proposta di iniziativa popolare

promossa dalla Cisl è rimasta completamente spoglia: un albero senza più

foglie. Nulla di nuovo o di meglio rispetto a quanto già si può fare e si

fa già in molte imprese attraverso l’autonoma contrattazione tra le parti

sociali. Contrattazione che scompare totalmente dal testo che sta emergendo

nel voto in commissione. Resta solo un’agevolazione fiscale un poco più

robusta (fino a 5000 invece che 4000 euro) limitata al solo 2025 a quei

pochi lavoratori cui verranno distribuiti utili e, sempre solo per il 2025,

un’analoga agevolazione per quei pochissimi che riceveranno dividendi.

L’auspicata e attesa attuazione dell’articolo 46 della Costituzione è stata

trattata da maggioranza e governo alla stregua di un ordinario emendamento

alla legge di bilancio”. Lo dichiarano Maria Cecilia Guerra, responsabile

Lavoro nella segreteria nazionale Pd e Arturo Scotto, capogruppo Pd in

commissione Lavoro della Camera.

