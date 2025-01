Trasporti: Centinaio, avviato iter progetto definitivo Ponte Becca

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

“L’Anas ha avviato l’iter per realizzare il progetto definitivo del nuovo Ponte della Becca, con l’obiettivo di renderlo disponibile entro l’estate insieme allo studio di impatto ambientale. Questo importante passo avanti per un’opera fondamentale per la provincia di Pavia è stato possibile dopo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne ha autorizzato il finanziamento, lo scorso dicembre”. A darne notizia è il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.

“Prima della pausa natalizia, avevo organizzato insieme ai rappresentanti del territorio un incontro al Ministero dell’Ambiente e contattato l’Anas per cercare di sbloccare l’iter burocratico del Ponte”, spiega Centinaio. “Adesso possiamo finalmente salutare con soddisfazione la notizia del passaggio dal progetto di fattibilità a quello definitivo, che costituisce la premessa indispensabile per l’avvio dei lavori. Parallelamente, partirà anche il percorso per la valutazione di impatto ambientale. L’obiettivo è di arrivare alla posa della prima pietra nel 2027 e al completamento dell’opera nel 2030”.

“L’idea di realizzare un nuovo ponte risale ormai a sette anni fa. Grazie all’impegno del ministro Salvini, nell’ultimo anno e mezzo siamo riusciti ad avere il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a inserire l’opera nel Contratto di Programma tra Anas e MIT e, adesso, ad avviare la progettazione definitiva”, ricorda il vicepresidente del Senato. “È la dimostrazione che questo governo, con l’importante azione della Lega, presta grande attenzione alla provincia di Pavia. Sappiamo quanto sia importante il Ponte della Becca sia per i cittadini sia per le imprese dell’Oltrepò e di tutto il territorio”.

“Voglio ringraziare il ministro Salvini, i sindaci e gli eletti del territorio, le associazioni di categoria e il Comitato Ponte della Becca, perché grazie al lavoro di squadra fatto da tutti insieme siamo sempre più vicini al risultato. Personalmente, continuerò a vigilare perché l’iter continui con i tempi previsti, mantenendomi in stretto contatto con le autorità locali, i Ministeri competenti e l’Anas”, conclude Centinaio.