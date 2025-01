MATERIALE STAMPA – Presentazione primo Premio Panathlon Club Giovani

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 “LUDIS IUNGIT ”

Panathlon CLUB BRESCIA

Bandisce il

1° PREMIO

PANATHLON

GIOVANI

ANNO 2025

Che verrà attribuito agli studenti delle

scuole secondarie di primo e secondo

grado della provincia di Brescia che

avranno raggiunto i migliori risultati in

ambito sportivo e scolastico nei

rispettivi cicli di istruzione

Con il patrocinio e la collaborazione di

Allo scopo di promuovere l’attività sportiva fra gli studenti,

intesa come elemento formativo della persona e di

segnalare i giovani che, con serietà e impegno, riescono a

coniugare lo sport con la primaria esigenza di istruzione e

formazione.

Riservato a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole

secondarie di primo e secondo grado che siano in

possesso dei seguenti requisiti:

– Essere residenti o domiciliati nel territorio di Brescia e

provincia

– Frequentare una scuola secondaria di primo o secondo

grado

Il premio viene assegnato allo/alla studente/ssa-atleta

meglio distintosi nelle discipline sportive praticate e nello

studio.

Il premio annuale si riferisce all’anno scolastico 2024/2025

sia per la valutazione scolastica sia per i risultati sportivi.

Ai partecipanti è richiesta l’attestazione della valutazione

finale rilasciata dalla scuola e la documentazione dei

migliori risultati sportivi.

Le domande dovranno essere compilate sulle schede

reperibili nel Sito http://www.panathlonbrescia.it o di

seguito allegata e pervenire, complete di tutta la

documentazione

richiesta,