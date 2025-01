(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 *_COMUNICATO STAMPA_*

*OGGETTO: Giuseppe Caruso premiato come **Consulente di Marketing e

Comunicazione con il maggior orientamento al cliente*

*Giuseppe Caruso*, professionista di anni 35 originario di Castellammare

di Stabia, è stato premiato agli *Italian Business Awards 2024 *come

“*Consulente di Marketing e Comunicazione con il maggior orientamento al

cliente*”.

La notizia è stata resa nota dalla “*EU Business News*”, di proprietà

dell’*AI Global Media*, piattaforma internazionale che celebra il

successo di aziende e professionisti. Il riconoscimento è stato

attribuito sulla base di criteri di merito quali feedback degli utenti e

reputazione online, valutati da un team di ricerca.

Giuseppe è laureato in *Culture Digitale e della Comunicazione*, con una

specializzazione con lode in *Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica

*presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Da sempre

appassionato di *Internet e nuovi media*, opera nel settore del

*marketing e della comunicazione* dal 2009. Attualmente ricopre il ruolo

di *Head of eCommerce Sell Out Platform *presso la *World Business Srl*,

azienda leader nella distribuzione di *elettronica di consumo

ricondizionata*.

Oltre che per le sue doti professionali, Giuseppe è noto all’opinione

pubblica per il suo impegno sociale, che lo ha portato a sviluppare

progetti innovativi per il bene della comunità, tra cui:

* *SOSocial*: app attiva dal 2015 al 2019, adottata da tre comuni, in

grado di fornire uno strumento utile per coloro che si trovavano in

situazioni di emergenza. Gli utenti potevano lanciare un messaggio

di SOS direttamente dal proprio dispositivo, condividendolo in tempo

reale su piattaforme social e inviandolo via SMS ai propri contatti;