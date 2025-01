CS Consorzio Grana Padano e Mynet guardano al futuro. Proposte per rendere il digitale più veloce nelle aziende

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

Consorzio Grana Padano e Mynet guardano al futuro

Proposte per rendere il digitale più veloce nelle aziende

Obiettivo condiviso strumenti digitali personalizzati a condizioni economiche vantaggiose

Zaghini e Zorzoni: intesa per connessioni di qualità utilizzando anche risorse pubbliche

Desenzano del Garda (BS) – Mantova, 20 gennaio 2025 – Gli ultimi due anni hanno visto crescere soprattutto all’estero il fatturato delle aziende riunite nel Consorzio Tutela Grana Padano, aggiungendo nel 2023 all’ormai storico primato del Grana Padano di formaggio DOP più consumato nel mondo anche la leadership in valore stimata dal Rapporto ISMEA – Qualivita in 1.885 milioni di euro.

Questa crescita va favorita con l’innovazione delle imprese di tutta la filiera, alle quali il Consorzio punta ad offrire l’opportunità di sostenerla a condizioni finanziarie e tecniche sempre più favorevoli.

Importanti sono i servizi nel settore della tlc, per affidabilità e costante aggiornamento, da far crescere anche attraverso offerte mirate alle imprese del Grana Padano, come quelle definite nella convenzione tra il Consorzio di Tutela e Mynet, operatore di telecomunicazioni proprietario di una rete di infrastruttura in fibra ottica che si estende in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna e che è leader nell’offerta di servizi di connettività ultraveloce ad aziende, Pubbliche amministrazioni e privati.

Il Consorzio di Tutela segnalerà alle aziende prodotti e servizi pensati appositamente da Mynet per soddisfare le specifiche esigenze delle imprese agricole del settore, attivando il web kit condiviso, comunicazioni su vari media e spazi di informazione promozionale. Sono previste in particolare tariffe di favore sulle nuove attivazioni di servizi.

“L’innovazione è essenziale per competere sui mercati e quella tecnologica è fondamentale per chi produce Grana Padano, un formaggio da mille anni uguale a se stesso e per questo tutelato, garantito, valorizzato e immutabile – spiega Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano – Tra i compiti dell’ente che riunisce tutta la filiera produttiva vi è quindi quello di individuare e valutare le opportunità più valide, come quelle che Mynet è in grado di offrire, e trovare le modalità per renderle anche particolarmente vantaggiose”.

“L’esigenza di disporre di connessioni di qualità per innovare e restare competitivi sul mercato ci viene costantemente manifestata dagli imprenditori agricoli, anche alla luce del continuo processo di digitalizzazione del comparto primario favorito anche da misure di finanziamento pubblico – commenta Giovanni Zorzoni, direttore generale di Mynet – La partnership con il Consorzio Tutela Grana Padano, realtà di eccellenza a livello mondiale, rappresenta un risultato significativo. Ringrazio il Presidente Zaghini e il Direttore Berni per questa importante sinergia”.

Del Consorzio Tutela Grana Padano fanno parte 143 aziende. Sono 122 quelle di lavorazione, che gestiscono 137 caseifici produttivi, 142 gli stagionatori e 197 preconfezionatori di porzionato, grattugiato e CET.