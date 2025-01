(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Usa, Borchia (Lega), Lega presente a Washington, Patriots sempre al fianco di Trump

Washington, 19 gen – “Un onore e un privilegio poter essere a Washington, Dc, in occasione dell’insediamento del presidente Donald Trump, per rappresentare la Lega al fianco dei nostri alleati europei. I Patriots for Europe non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno a Trump, prendendo parte attivamente alla campagna elettorale, dimostrando amicizia e condivisione di valori senza esitazioni né ambiguità fin dal primo giorno. Nelle scorse settimane team Trump ha invitato i leader dei Patriots a partecipare alla cerimonia, era importantissimo non mancare e ringrazio Matteo Salvini, che ha preferito restare in Italia per impegni di governo, per la fiducia e per questa grande opportunità. Pronti a lavorare al fianco della nuova amministrazione Usa: dopo l’America, ora è il momento di rendere di nuovo grande l’Europa”.

Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.