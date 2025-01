Treni: Pucciarelli (Lega), M5S più comico del suo fondatore

(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

Roma, 19 gen. – “Opposizione in stato confusionale: prima invoca Matteo Salvini in Aula, poi quando Salvini dice di voler riferire urgentemente si lamenta. Il M5S ha fatto fuori Grillo, ma riesce a essere più comico del suo fondatore”.

Così in una nota la senatrice Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri e Difesa a Palazzo Madama.

