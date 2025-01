(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Trasporti. Bonelli: aspettiamo Salvini in Parlamento con le dimissioni

firmate

“Aspettiamo Salvini in Parlamento, così ci spiegherà come è riuscito a

mettere in ginocchio le ferrovie italiane, azzerando il fondo nazionale per

il trasporto rapido di massa e spostando i fondi verso il ponte sullo

Stretto di Messina, mentre da anni i treni regionali, e non solo, vivono un

disastro totale. Aspettiamo il ministro, visto che ultimamente dal

Parlamento fugge, pieno di vergogna. Lo attendiamo con le dimissioni

firmate”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale

di Europa Verde.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75