(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, RAGAZZO AGGREDITO NELLA ‘CASBAH’, DE CORATO(FDI): «P.LE SELINUNTE

VA PRESIDIATO DA MILITARI-FF.OO. H24! SERVONO MISURE DI SICUREZZA ESTREME

STILE CAIVANO»!*

Milano, 19 Gennaio 2025 – «Ci risiamo, nella zona araba di San Siro, in

pieno pomeriggio, vengono aggrediti e feriti egiziani a suon di bottigliate

di vetro. Proprio in piazzale Selinunte serve al più presto un presidio

fisso h. 24 di Militari o Forze dell’Ordine come fecero le Giunte di

Centrodestra fino al 2011 e come fece, per pochi mesi, anche l’ex Assessore

alla Sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza utilizzando la Polizia

Locale. Quella zona è la più pericolosa della città, dove bande di arabi

fanno ciò che vogliono anche in pieno giorno come accaduto questo

pomeriggio. Tutta la zona, oltre che quel piazzale anche le adiacenti

Zamagna e Aretusa, deve diventare una ‘zona rossa’. Per contrastare la

criminalità che dilaga costantemente in quel quartiere, occorrono rimedi

estremi come fatto dal Governo Meloni a Caivano dove la situazione, non era

molto diversa da quella appunto della ‘casbah’ milanese al San Siro».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sul degrado e sulle periferie italiane della Camera ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*