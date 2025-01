(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 DOMANI CONVEGNO IN SENATO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Concludono il ministro Bernini e il sottosegretario Butti

Si terrà domani, lunedì 20 gennaio, alle ore 9,30, presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica (Piazza Capranica 72), il convegno dal titolo “Intelligenza artificiale e realtà virtuale nel futuro dell’università italiana”.

Interverranno il sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Paola Frassinetti, il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.

Il convegno si articola in due panel:

“Stato dell’arte, strumenti innovativi della qualità didattica, aspetti etici”. Intervengono Gianfranco Basti, ordinario di filosofia della natura, Andrea Gaggioli, ordinario di psicologia generale, Andrea Laghi, ordinario di radiologia, Enrico Nardelli, ordinario di informatica.

“Università tradizionali e telematiche, scontro inevitabile? Come migliorare insieme la qualità del sistema?”. Intervengono il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, il presidente del Crui Giovanna Iannantuoni, il presidente di United Paolo Miccoli, Massimo Miscusi, responsabile Università di Fratelli d’Italia, il presidente di Anvur Antonio Felice Uricchio.

Concludono Alessio Butti, sottosegretario all’innovazione tecnologica, il ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini.

Modera il direttore de quotidiano “Il Tempo” Tommaso Cerno.

