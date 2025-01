Comunicato stampa: Sicilia, i socialisti democratici e riformisti dei Nebrodi ricordano Bettino Craxi

(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA DEL PARTITO DEI SOCIALDEMOCRATICI

SICILIA, I SOCIALISTI DEMOCRATICI E RIFORMISTI DEI NEBRODI RICORDANO BETTINO CRAXI.

(nella foto, Bettino Craxi in visita a San Fratello il 14 novembre 1984, insieme al ministro Nicola Capria)

Domenica 19 gennaio ricorrono i 25 anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista Italiano e due volte presidente del Consiglio dei ministri. Il leader del Garofano, nato a Milano da padre messinese, l’avvocato e partigiano Vittorio Craxi (a sua volta originario del centro nebroideo di San Fratello), è stato sempre legato alla Sicilia ed in particolare alla zona occidentale della provincia di Messina. Per ricordare lo statista socialista, i socialisti democratici e riformisti dei Nebrodi hanno deciso di dedicare a Bettino Craxi la sede per i Nebrodi della Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”, sita nel comune di Capo d’Orlando, nel messinese. A comunicarlo è Antonio Matasso, presidente della Fondazione e segretario regionale dei Socialdemocratici, il quale ha sottolineato che «un filo rosso di pensiero riformatore, in grado di attraversare tutto il Novecento, lega tra loro le figure di Filippo Turati, Giacomo Matteotti, Giuseppe Saragat e Bettino Craxi, insieme a tanti altri illustri compagni che hanno creduto nel socialismo democratico. Per noi socialisti dei Nebrodi, cresciuti nella tradizione del Psi e del Psdi, è un onore che le radici familiari del presidente Craxi rimandino al nostro territorio, verso il quale ha sempre mostrato grande attenzione. Una sensibilità testimoniata anche dal solido rapporto umano e politico con il prestigioso compagno Aldino Sardo Infirri, punto di riferimento storico per tutti noi».

Palermo, 19 gennaio 2025.

PARTITO DEI SOCIALDEMOCRATICI

Socialdemocrazia (SD) – Per la Costituente Socialista

Sito web: http://www.socialdemocratici.it