(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 Treni: Lega, catena per sabotare? Chiarezza immediata su autori e mandanti

Roma, 18 gen. – “Se venisse confermato che la catena è stata messa lì per sabotare il transito dei treni sarebbe gravissimo. Chi c’è dietro questi atti? Cosa dice oggi la sinistra? Questi gesti folli rischiano di mettere a rischio la vita di centinaia di persone. Se c’è qualcuno che gioca sporco sulla pelle di lavoratori e pendolari solo per mettere in difficoltà il ministro Salvini dovrà rispondere delle proprie azioni. Vogliamo che la verità esca in maniera limpida e cristallina e che si vada fino in fondo con autori e mandanti di questa vergogna”.

Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.