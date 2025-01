(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 *SEPARAZIONE CARRIERE, IAIA (FDI), RIFORMA NECESSARIA*

“Il voto di ieri è un primo passo verso una giustizia più equilibrata e autonoma, libera dalle correnti e dai condizionamenti esterni, emersi chiaramente con lo scandalo Palamara. Il magistrato deve essere una persona indipendente ed è indubbio che separare i percorsi tra giudici e pm sia la conditio sine qua non per raggiungere l’equilibrio tra l’accusa e la difesa. Lo aveva evidenziato a suo tempo, anche Giovanni Falcone e seppur nella consapevolezza di molti che questa fosse una riforma necessaria ad oggi, solo questo governo ha avuto il coraggio e la determinazione di portarla avanti. Non è semplice sradicare dei sistemi atavici, anche se palesemente squilibrati. Ma noi non arretriamo e su temi di primaria importanza per la convivenza civile e democratica, proprio come la giustizia, poniamo il massimo impegno. Puntiamo a sentenze giuste, rapide e libere da congetture, lacci e cavilli. Con coraggio, proseguiremo sulla strada intrapresa”.

*Così on.Dario Iaia deputato FdI*