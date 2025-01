Giustizia: Costa (FI), “Anm spaventa i cittadini per difendere il potere delle correnti”

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

“Oggi abbiamo assistito ad un film già visto tante volte. Le correnti dell’Anm che si scagliano contro le decisioni del Parlamento per difendere i loro interessi corporativi e per non perdere il potere accumulato negli anni. Spaventano i cittadini inventando falsi effetti della riforma come il Pm soggetto all’esecutivo o un freno alle inchieste nei confronti dei politici. E’ solo un assaggio degli attacchi che riserveranno nei prossimi mesi. Quella di oggi peraltro è solo l’ultima delle innumerevoli levate di scudi dell’Anm che terrorizza sistematicamente l’opinione pubblica contro le scelte del Parlamento. Ricordiamo quelle ai tempi del Governo Berlusconi, e quelle del 2015 sulla responsabilità civile dei magistrati, quelle nella scorsa legislatura contro il fascicolo di valutazione dei magistrati, quelle più recenti sul ddl Nordio su abuso d’ufficio, intercettazioni e custodia cautelare o sulla pubblicazione delle ordinanze cautelari.

Vogliono leggi su misura e sistematicamente puntano a influenzare il Parlamento”. Così in una nota l’On. Enrico Costa di Forza Italia, componente della Commissione Giustizia.

