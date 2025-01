Comune di Giussano / Comunicato stampa – Sacco arancione

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Sacco Arancione: il servizio (gratuito) raggiunge 646 utenze

Attivato nel 2022, permette di conferire pannolini, pannoloni e tessili sanitari

Sono 646 le utenze giussanesi domestiche che nel 2024 hanno usufruito del sacco arancione, il servizio gratuito di raccolta domiciliare di pannolini, pannoloni e tessili sanitari.

Si tratta di un numero in costante incremento: attivato nel gennaio 2022, gli utenti sono stati 406 nel primo anno di attivazione, saliti a quota 542 nel corso del 2023 e oggi arrivati ad essere 646, con un trend incrementale che dimostra l’importanza della raccolta domiciliare per le utenze domestiche.

Il servizio – fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Gelsia Ambiente per un continuo miglioramento della raccolta differenziata in città – è semplice da attivare, ideato per dare un servizio specifico alle famiglie con bambini fino a 3 anni e alle persone che usano ausili assorbenti per l’incontinenza.

L’esposizione del sacco arancione, che può contenere solo ed esclusivamente le tre tipologie di rifiuti sopra indicate, avviene sulla base del calendario annuale disponibile sul sito del Comune di Giussano e di Gelsia Ambiente.

Per attivare il servizio è possibile compilare, selezionando “richiesta servizi” e quindi successivamente il servizio “richiesta attivazione ritiro tessili sanitari”, il link https://www.gelsiambiente.it/contatti. Per completare la richiesta è necessario allegare il modulo di attivazione del servizio compilato e copia della tessera sanitaria dell’intestatario TARI.