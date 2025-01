(ARC) Eventi: Roberti, bellezza opere di La Pasquala attraversano il tempo

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 L’assessore alla conferenza di inaugurazione della mostra ‘Guido’

Trieste 18 gen – “La vita e le opere di Guido La Pasquala si

intrecciano con le vicende storiche e sociali del nostro

territorio e sono una testimonianza di come la bellezza e la

conoscenza possano attraversare le difficolt? del passato e le

incertezze del contesto in cui ci troviamo”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie

locali Pierpaolo Roberti in occasione della conferenza di

inaugurazione della Mostra celebrativa ‘Guido’, dedicata

dall’artista Guido La Pasquale che rimarr? aperta al pubblico

fino al 15 febbraio a Palazzo Tonello.

Come ha ricordato l’esponente della Giunta regionale, Guido ha

avuto fin da giovanissimo una propensione naturale per il

disegno, una passione che non ha mai smesso di coltivare, tanto

da condurlo all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, dove si ?

laureato in decorazione. Con determinazione e impegno, ha poi

continuato a trasmettere questa passione, insegnando in numerose

scuole superiori, tra cui il Liceo Scientifico Italiano di

Pirano, le scuole di Grado, Gorizia e Trieste.

“Oggi, in questa occasione, siamo testimoni – ha detto Roberti –

del suo lascito artistico, del suo impegno nel trasmettere valori

culturali e della sua capacit? di unire generazioni attraverso

l’arte. La sua ? una figura che parla al cuore della comunit?

istriana e giuliana, che ci ricorda l’importanza di conservare e

valorizzare le nostre tradizioni e il nostro patrimonio

culturale”.

“Ammirando le sue opere – ha concluso Roberti – possiamo sentire

il battito del cuore di Pirano, Trieste e di tutte le terre che

Guido ha amato e che hanno dato vita alla sua arte, la quale ? il

frutto di una vita dedicata alla bellezza, all’insegnamento e

alla cultura”.

