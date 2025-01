[Allegato Rimosso] – Limite Massimo Superato Coldiretti Calabria: forti raffiche di vento e pioggia danni notevoli alle colture in serra nella zona di Melito Porto Salvo e Marina di San Lorenzo nella fascia ionica reggina.

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

sab 18 gennaio 2025 Coldiretti Calabria: forti raffiche di vento e pioggia danni notevoli alle colture in serra nella

zona di Melito Porto Salvo e Marina di San Lorenzo nella fascia ionica reggina.

Da quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Calabria in riferimento all’avviso di condizioni

metereologiche avverse di questi giorni, se in altre zone della Calabria in qualche modo possiamo

tirare un sospiro di sollievo l’impetuoso vento e le intense piogge hanno invece causato consistenti

alle strutture serricole andate completamente distrutte e alle produzioni compromettendo di fatto

l’intera stagione nella fascia ionica reggina e particolarmente la zona di Melito Porto Salvo e

Marina di San Lorenzo dove la situazione è particolarmente grave. Colture orticole quali zucchine e

pomodori, varietà cuore di bue, che erano quasi pronti per la raccolta sono stati completamente

distrutti (Vedi Video). Ancora una volta l’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le

altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici con i danni provocati

dalla siccità e dal maltempo. La Coldiretti chiede che venga iniziato il procedimento per la

conta dei danni in particolare in questa zona colpita.