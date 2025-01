(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 20 A DOMENICA 26 GENNAIO 2025

Lunedì 20 gennaio

Las Vegas, il presidente Cirio partecipa al Winter Fancy Food

Ore 10.45, Alessandria, Cattedrale, l’ assessore Bussalino assiste alla celebrazione di San Sebastiano i n occasione della Giornata regionale della Polizia municipale piemontese

Ore 11, Verbania, Basilica di San Vittore, il sottosegretario Pr eioni assiste alla celebrazione di San Sebastiano dei corpi di Polizia locale di Verbania e Novara

O re 12, Alessandria, P rovincia, piazza della Libertà 17, l’ assessore Bussalino, in occasione della Giornata regionale della Polizia m unicipale piemontese, interviene alla consegna degli attestati di riconoscimento agli operatori di Polizia locale maggiormente meritevoli per azioni ed anzianità di servizio riferite all’anno 2023

Ore 13, Torino, Grattacielo Piemonte, il vicepresidente Chiorino partecipa al tavolo per la Barry Callebaut

O re 15, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ a ssessore Bussalino partecip a alla conferenza stampa di presentazione della nuova Associazione nazionale dei Borghi più Belli d’Italia in Piemonte

Martedì 21 gennaio

Ore 9.30, Torino, Green Pea, via Fenoglietti 20, l’ assessore Gallo partecipa al convegno Uncem “Speranza montagna”; alle ore 12 interviene l’ a ssessore Bussalino

Ore 10, Torino, Pala Gianni Asti, il vicepresidente Chiorino e l’ assessore Tronzano assistono alla cerimonia del giuramento dei partecipanti al 143° corso per Allievi Carabinieri

O re 10, Alessandria, Azienda o spedaliero u niversitaria, via Venezia 16, l’ assessore Riboldi partecipa alla presentazione della b orsa di studio “Mario Paglieri” e dell’asta benefica “Fai brillare la ricerca”

O re 12, Torino, o spedale Maria Vittoria, v ia Cibrario 72, l’ assessore Tronzano presenzia all’inaugurazione del l’i ntensificatore di brillantezza per il trattamento delle fratture al femore

O re 14. Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Bongioanni interviene alla conferenza stampa “Il cambiamento climatico e il futuro dell’agricoltura italiana” organizzata da Anbi (Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari)

O re 18, Sestriere (T O ), Medal Plaza, piazza Fraiteve, l’ assessore Gallo prende parte alla cerimonia di premiazione dei vincitori del cross country skiing delle Universiadi invernali 2025

Mercoledì 22 gennaio

Ore 9.30, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Gallo partecipa al seminario Unesco sui Paesaggi vitivinicoli

Ore 11.30. Giaglione (TO), l’ assessore Bongioanni partecipa alla Festa patronale di San Vincenzo e assiste alla danza tradizionale delle spade

Ore 12, Torino, Thales Alenia Space Italia, strada Antica di Collegno 253, l’ a ssessore Tronzano interviene a “The Exchange: Disegnami insieme il futuro del lavoro”

O re 14.15, Bra (CN), l’ a ssessore Bussalino partecip a all’apertura del corso per Agenti Ispettori di Polizia l ocale

O re 14.30, Venaria Reale (T O ), l’ assessore Vignale effettua un s opralluogo a l Borgo Castello

O re 17, Roma, Cinsedo, via Parigi 11, il presidente Cirio presiede la riunione della delegazione italiana del Comitato delle Regioni

Ore 19.20, Torino, Palavela, via Ventimiglia 145, l’ assessore Gallo interviene alle premiazioni dei vincitori dello short track speed skating delle Universiadi invernali 2025

Or e 20, T orino, Pala Tazzoli, v ia Sanremo 67, l’ assessore Vignale assiste alla finale di h ockey maschile delle Universiadi invernali 2025

Giovedì 23 gennaio

Ore 10, Caramagna Piemonte (C N ), Fattorie Osella, l’ assessore Gallo e il s ottosegretario Porchietto visita no il caseificio, che è tra le aziende che hanno aderito al “Patto per lo sviluppo sostenibile del Piemonte”

Ore 11, Roma, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, via Molise 2, il vicepresidente Chiorino partecipa al tavolo di crisi Dana

ore 11, Roma, Cinsedo, via Parigi, 11 il presidente Cirio partecipa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

O re 14.30, Torino, Università, via Verdi 8, l’ assessore Riboldi interviene al s eminario di studi sul tema “La missione salute del PNRR in Piemonte: il ruolo della Regione e degli altri attori locali”

Ore 17.45, Moretta (C N ), v illa Salina, via Santuario 25, l’ assessore Gallo interviene alla presentazione dell’associazione culturale Panta Rei

O re 18.30, Torino, Piazzetta Reale, il presidente Cirio e l’ assessore Chiarelli partecipa no alla cerimonia di chiusura de lle Universiadi invernali 2025

Venerdì 24 gennaio

Ore 9.30, Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, piazza Carlo Alberto 8, il vicepresidente Chiorino e il sottosegretario Porchietto intervengono alla seconda edizione d i “Eu – Italy Energy Days”

O re 11, Pianezza (TO), via Moro 4/a, il presidente Cirio partecipa alla cerimonia di intitolazione della c aserma dei Carabinieri alla memoria del b rigadiere Antonio Battuello M edaglia di bronzo al Valor militare

Ore 11, Torino, Città Metropolitana, c orso Inghilterra 7, il sottosegretario Porchietto interviene alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Mountains For Future”

Ore 13, Roma, Federazione Italiana Pallavolo, via Vitorchiano, l’ assessore Gallo partecipa alla consegna del Tartufo dell’anno 2024 alla Nazionale italiana femminile di pallavolo vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024

Ore 18, Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino 9, il presidente Cirio partecipa alla presentazione del libro di Giorgio Merlo “Cattolici al Centro”

O re 21, Pinerolo (T O ), Tempio Valdese, c orso dei Mille 1, l ’ a ssessore Tronzano partecipa all’incontro “Acqua, acquedotti, impresa e lavoro per il futuro del territorio. Cosa capita?”

Sabato 25 gennaio

Ore 9, Novara, Pala Igor, piazzale Fortina 3, l’ assessore Marnati interviene all’apertura del 38° campionato italiano indoor Para-Archery

Ore 10, Torino, Palazzo di Giustizia, corso Vittorio Emanuele II 130, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione dell’Anno giudiziario della Corte d’Appello

Ore 10, Venaria Reale (TO), l’ assessore Chiarelli partecipa alla presentazione eventi per “Città Europea dello Sport 2025”

ore 10.15 Novi Ligure (AL), Parrocchia del Sacro Cuore, l’ a ssessore Bussalino partecip a alla c elebrazione in onore di San Sebastiano patrono della Polizia l ocale

Ore 14.30, Cuneo, stazione ferroviaria, e alle ore 16.10, Saluzzo, stazione ferroviaria, il presidente Cirio e gli assessori Gabusi e Gallo intervengono alle cerimonie per la riapertura della linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano

Ore 16, Settimo Rottaro (TO), Salone pluriuso Olivetti, via d’Azeglio 1, l’ assessore Bongioanni interviene al convegno “Distretto del cibo e del vino, un’opportunità per il territorio e i produttori”.

Domenica 26 gennaio

Ore 11, Badia di Dulzago (NO), l’ assessore Marnati partecipa alle celebrazioni per la Festa di San Giulio

Ore 11, Settimo Rottaro (TO), l’ assessore Vignale interviene alla Sagra del Salam ‘d Patata

Ore 15.15, Lu Monferrato (AL), Municipio, l’ a ssessore Bussalino partecip a alla Festività p atronale di San Valerio

