(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Omofobia: Zan (PD), altra aggressione a Roma, inaccettabile silenzio del

governo

“Non possiamo più tollerare questo silenzio da parte delle Istituzioni e

del governo. A Roma un’altra coppia è stata vittima di un’aggressione:

acido e insulti omofobi. Negli ultimi mesi stiamo assistendo a un aumento

inquietante di questi fenomeni: episodi di violenza e discriminazione

contro la comunità LGBTQIA+ si stanno moltiplicando in tutta Italia. Non è

un caso: le parole d’odio che arrivano dalla destra legittimano la violenza

nella società.

Il silenzio del governo di fronte a questa ondata di odio non è

accettabile. Il silenzio è complicità”.

Così su X Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale

del PD ed europarlamentare.

