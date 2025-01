(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Incontro informativo evoluzione situazione meteo con Autorità e Strutture operative di Protezione civile.

Cagliari, 17/01/2025

COMUNICATO STAMPA

Il Direttore generale della protezione civile Mauro Merella, in accordo con l’Assessore della difesa dell’ambiente Rosanna Laconi, nel primo pomeriggio di oggi ha convocato un incontro informativo in videoconferenza con le Componenti e le principali Strutture operative del Sistema di protezione civile regionale, al fine di condividere tutte le informazioni disponibili da parte del Centro Funzionale Decentrato e attivare tutte le misure necessarie a limitare i rischi per la popolazione.

In particolare, è stato illustrato un aggiornamento sull’andamento della situazione meteo da parte del Dipartimento meteo climatico dell’Arpas, che come da Avvisi per condizioni meteo avverse per piogge e per vento e mareggiate emessi il 16 gennaio, confermano le criticità soprattutto sul versante orientale dell’isola, e sulla costa sud per quanto riguarda vento e mareggiate soprattutto a partire da questo pomeriggio fino alla mattina di domani