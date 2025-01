(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

25 anni di Vetrina Toscana, il 20 gennaio al Teatro del Maggio 'Assaggi

di futuro’**

/Scritto da Federico Taverniti, venerdì 17 gennaio 2025 alle 15:21/

Una giornata dedicata a Vetrina Toscana, il progetto della Regione in

collaborazione con Unioncamere, che da 25 anni promuove il turismo

enogastronomico. Un traguardo che diventa l’occasione per organizzare un

momento d’incontro per confrontarsi, valutare lo stato dell’arte e

delineare gli scenari futuri del progetto. ‘Assaggi di futuro’ si terrà

lunedì prossimo, 20 gennaio, dalle 9,30 alle 13,30 al Teatro del Maggio

Musicale Fiorentino. Condurrà Syusy Blady, noto volto televisivo

protagonista di programmi legati al turismo.

Tra filosofia e intelligenza artificiale Vetrina Toscana svela i nuovi

programmi per promuovere il turismo enogastronomico. Verrà presentato,

inoltre, il nuovo sito e l’ecosistema digitale di Vetrina Toscana.

Interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la

vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, l’assessore a

economia e turismo Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione

Turistica Francesco Tapinassi e quello di Fondazione Sistema Toscana

Francesco Palumbo.

L’evento si chiuderà con una degustazione di piatti e prodotti del

territorio.

Programma