L’umanizzazione delle cure e la partecipazione attiva: due obiettivi fondamentali del Sistema sanitario nazionale – Venerdì alle 11 diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 17 GENNAIO 2025 ORE 11.00 – CAMERA DEI DEPUTATI

SALA DEL REFETTORIO, VIA DEL SEMINARIO 76

L’umanizzazione delle cure e la partecipazione attiva

Obiettivi fondamentali del Sistema Sanitario Nazionale

Saluto introduttivo

Stefano Vaccari, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati

Contributi

Promuovere le relazioni umane come valore fondamentale nell’ambito

delle pratiche di salute pubblica

Massimo Fabi, Assessore Politiche per la Salute Emilia-Romagna

Il ruolo del Service Design nel miglioramento dei processi ospedalieri:

un approccio per il contesto sanitario

Chiara Gibertoni, Direttrice Generale IRCCS AOU di Bologna

L’umanizzazione delle cure: la centralità delle persone nel contesto

sanitario

Claudio Vagnini, Direttore Generale AOU di Modena

Vivere le aree esterne del Policlinico: esplorazione delle necessità e dei

bisogni degli utenti

Francesca Gorla, Sviluppo Organizzativo IRCCS AOU di Bologna

Accoglienza e accessibilità nei servizi ospedalieri: innovare i processi

per migliorare l’esperienza dell’utente

Maria Chiara Wirz, Ricercatrice Service Design IRCCS AOU di Bologna

Politiche di integrazione del volontariato nell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena

Emanuela Luppi, Vicepresidente Comitato Consultivo Misto AOU di Modena

EndoGym

Carlo Alboni, Responsabile Struttura Semplice di Chirurgia Ginecologica MiniInvasiva e Robotica AOU di Modena

Tempo Volontario

Francesca Neviani, Dirigente Medico, Geriatria AOU di Modena

Tracce di Frida, il corpo resiliente

Angela Bertani, Dirigente Medico, Gastroenterologia AOU di Modena

Tanja Magni, Paziente AOU di Modena

Conclusioni

On. Marco Furfaro, Capogruppo PD in Commissione Affari sociali della

Camera dei Deputati

