(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 FDI. RUSSO (FDI), VIOLENZA VERBALE CONTRO MONTARULI INACCETTABILE

“Quanto sta accadendo ai danni della collega Augusta Montaruli è la declinazione di una violenza verbale inaccettabile, che proprio in quanto tale va condannata senza esitazioni da parte della politica, e non va sottovalutata per la leggerezza e la velocità con cui può diffondersi una vergognosa campagna diffamatoria, di qualsiasi matrice sia, e a danno di chiunque. La diffusione nel caso specifico di fake news e attacchi sessisti non solo è un atto inaccettabile nei suoi confronti, ma è un’aggressione diretta alla dignità e al ruolo delle donne nelle istituzioni. Alla piena solidarietà nei confronti di Augusta, spero segua da parte di tutti la piena consapevolezza di ciò che sta accadendo, e la giusta indignazione, nei confronti di questa volgare gogna mediatica”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati