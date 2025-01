(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 FDI, CERRETO: SOLIDARIETA’ A MONTARULI, VITTIMA DI FAKE NEWS SESSISTE

“Le fake news che stanno travolgendo umanamente e professionalmente la collega Augusta Montaruli riguardano tutto l’arco costituzionale. Il web, anziché essere usato come risorsa, viene utilizzato per fini diffamatori, beceri e sessisti. Nessun cittadino è al sicuro da diffamazioni che trovano terreno fertile in contesti social. Bene ha fatto Augusta a querelare e a tutelarsi da questo attacco privo di senso e fondamento. Dove sono le paladine del femminismo quando avvengono episodi del genere? Di fronte a tanta cattiveria, non posso che esprimere la mia più totale vicinanza ad una collega vittima di una intollerabile violenza verbale”.

Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.

