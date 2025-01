Com Stampa Fp Cgil Padova: “Vertenze con l’azienda ospedaliera di Padova: il segno della scarsa considerazione di infermieri e OSS”

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 *Comunicato Stampa Vertenze con l’Azienda Ospedaliera di Padova, la

denuncia della FP Cgil Padova Fp Cgil Padova: “Due vertenze che danno il

segno di quanto poco vengono considerati infermieri e OSS dell’Azienda

Ospedaliera di Padova”*

Conferenza stampa stamane presso la Cgil di Padova dei rappresentanti

sindacali della Fp Cgil Padova – la Segretaria Generale, Alessandra Stivali

e il Segretario Provinciale, Alfredo Sbucafratta – coadiuvati dall’Avv.

Barbara Margherita che per conto del sindacato sta seguendo due vertenze

che coinvolgono due unità operative molto importanti (e composte da

numerose lavoratrici e lavoratori) nell’Azienda Ospedale-Unità di Padova.

“La prima vertenza – spiega la Segretaria Generale Alessandra Stivali –

riguarda il personale infermieristico e gli OSS che operano nei Pronto

Soccorso Centrale e dell’Ospedale Sant’Antonio a cui la Regione Veneto,

attraverso la ripartizione dei fondi nazionali assegnati dal Governo, ha

riconosciuto un incremento per il 2023 delle tariffe orarie relative alle

prestazioni aggiuntive. In pratica ogni Azienda sanitaria (ulss, Azienda

Ospedaliera) del territorio doveva rendicontare a Regione Veneto quanto

lavoro straordinario i dipendenti hanno effettuato nel 2023, potendo così

usufruire di un incremento di queste risorse fino a 50 euro l’ora lordi per

il periodo di lavoro aggiuntivo. Accettare tale incremento significava però

ammettere che, in sostanza, vi è una carenza di personale, altrimenti non

si spiega per quale motivo i dipendenti siano costretti a fare più ore. Una

realtà scomoda ma pacifica, accettata da tutte le aziende ospedaliere del

Veneto, anche dall’USL 6, ma incredibilmente non dall’Azienda Ospedaliera

di Padova che infatti, ha rinunciato a questi fondi per i primi 6 mesi del

2023, ma solo per gli infermieri e gli OSS e non per i medici. Una

decisione inesplicabile che ci ha fatto letteralmente saltare sulla sedia e

che ci ha costretto ad iniziare la vertenza coinvolgendo l’Avv. Barbara

Margherita. Ecco perché abbiamo voluto verificare nel dettaglio insieme

alle delegate e delegati del personale che opera nei Pronto Soccorso quante

ore di straordinarie sono state fatte nel Pronto Soccorso del Giustinianeo

e dell’Ospedale Sant’Antonio ed il risultato è che di ore ne erano state

fatte parecchie, ben 2028 ore. A quel punto, vista la volontà dell’Azienda

Ospedaliera di non procedere alla loro distribuzione, abbiamo dovuto

rivolgerci all’Avv. Barbara Margherita che nell’agosto del 2024 ha fatto

una richiesta all’Ispettorato del Lavoro per cercare di smuovere le acque e

dopo parecchie insistenze siamo venuti a sapere che le risorse erano

arrivate ma che l’Azienda Ospedaliera, nell’attesa di decidere quali

criteri adottare per distribuirli, le teneva accantonate. Si tenga presente

che si tratta di denaro insufficiente a coprire tutte le ore di

straordinario effettuato, le trattative sono state molto complicate e di

fatto si sono concluse con un mancato accordo perché riteniamo che l’Az.

Ospedaliera introduca dei criteri di distribuzione che secondo noi non sono

corretti. Nonostante questo l’Azienda Ospedaliera ha già detto che

procederà ugualmente”.

“Tutto questo – conclude Alessandra Stivali – sarebbe molto grave e

soprattutto è la dimostrazione di come l’Azienda Ospedaliera ignori la

difficile situazione in cui si trovano molti suoi dipendenti che, non a

caso, continuano a lasciare il posto di lavoro per orientarsi verso altre

realtà in cui invece si sentono maggiormente valorizzati. E decisioni come

questa non migliorano certo la situazione, anzi”.

“Un mancato riconoscimento – aggiunge il Segretario Provinciale della Fp

Cgil Padova, Alfredo Sbucafratta – che colpisce anche gli infermieri e gli

OSS che accompagnano i malati nei trasporti nei vari reparti dell’Azienda

Ospedaliera a cui viene negata l’indennità di malattie infettive,

nonostante nelle loro mansioni entrino spesso in contatto con pazienti

provenienti proprio da quel reparto e siano costretti, per il tipo di

lavoro che svolgono, ad entrarvi. Una questione che riguarda anche, per

esempio, i fisioterapisti che addirittura si trovano spesso nella

situazione di dover anche fare massaggi e trattamenti su soggetti che hanno

una malattia infettiva. E pensare che stiamo parlando di 4 euro lordi l’ora

in più, mica di cifre astronomiche. Eppure l’Azienda Ospedaliera pretende

di destinare solo al personale che lavora nel reparto malattie infettive,

come se fossero gli unici ad entrare in contatto con questo genere di

pazienti. Una decisione ottusa che non tiene conto della realtà dei fatti

contro cui non smetteremo di batterci. Inoltre, come se non bastasse,

stiamo anche verificando l’applicazione dell’art. 106, comma 5, per il

pagamento maggiorato delle ore svolte durante i festivi infrasettimanali,

come per esempio è stato l’ultimo Natale caduto di mercoledì. Ebbene, dai

primi riscontri, risulterebbe che non a tutti è stata applicata la

maggiorazione e questo sarebbe veramente, oltre che clamoroso, davvero

inaccettabile”.