Azerbaigian: Aiuto finanziario alle istituzioni religiose

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

Il 15 gennaio 2025, Il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, S.E. Sig. Ilham Aliyev, ha firmato un ordine per fornire sostegno finanziario alle istituzioni religiose in Azerbaigian.

Secondo l’ordine, dal fondo di riserva del Presidente, previsto nel bilancio statale per il 2025, sono stati stanziati 350.000 AZN alla Prefettura apostolica della Chiesa Cattolica in Azerbaigian, 350.000 AZN alla diocesi di Baku e dell’Azerbaigian della Chiesa ortodossa russa, 350.000 AZN alla Comunità religiosa degli ebrei della montagna di Baku, 350.000 AZN alla Comunità religiosa degli ebrei aschenaziti di Baku, 350.000 AZN alla Comunità religiosa degli ebrei sefarditi di Baku, 350.000 AZN alla Comunità Cristiana albana-udi e 350.000 AZN al Fondo per la propagazione dei valori spirituali sotto il Comitato di Stato dell’Azerbaigian per il lavoro con le associazioni religiose, ai fini di sostegno economico alle comunità religiose non islamiche.

Sarà il Ministero delle Finanze della Repubblica dell’Azerbaigian a provvedere alla trasmissione dell’importo specificato nell’ordine.