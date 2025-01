Assegnato il Bollino Azzurro all’Urologia all’Ospedale di Varese

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 Assegnato il Bollino Azzurro all’Urologia dell’Ospedale di Varese

All’Ospedale di Circolo di Varese è stato assegnato il Bollino Azzurro dalla Fondazione ONDa (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), un riconoscimento che certifica il costante impegno dell’Urologia varesina, diretta dal Professor Federico Dehò, nell’offrire percorsi dedicati alla promozione della salute sessuale e riproduttiva maschile e per aver attivato procedure diagnostico-terapeutiche multidisciplinari rivolte alle problematiche uro-andrologiche.

Fondamentale poi è stata la rilevazione sulla gestione dei pazienti con tumore della prostata, per i quali sono stati sviluppati servizi clinico-assistenziali specializzati, pensati per accompagnare i pazienti lungo tutte le fasi della diagnosi e cura del tumore.

Questo riconoscimento da parte di Fondazione Onda sottolinea la capacità del personale dell’Urologia e dell’Ospedale di combinare eccellenza clinica e attenzione umana, confermandolo come un punto di riferimento per salute dei cittadini.

