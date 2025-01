Invito Stampa – Inaugurazione PONTILE Anguillara 18 gennaio 14,30

(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

vi comunichiamo l’evento per l’inaugurazione del Pontile di attracco della Motonave Sabazia II che si terrà il 18 gennaio alle 14.30 in Piazza del Molo ad Anguillara Sabazia.

Saranno presenti il Presidente del Consorzio di navigazione, avv. Francesco Pizzorno e il Consigliere delegato all’ambiente della Città metropolitana di Roma Rocco Ferraro insieme al Sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, il Vicesindaco di Trevignano Romano Luca Galloni e agli amministratori dei comuni limitrofi.

I lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza delle barriere che comprendono oltre il molo di Anguillara Sabazia anche quello di Trevignano Romano, sono iniziati a novembre 2024. Dopo la ripartenza della Motonave Sabazia II, la Città metropolitana di Roma Capitale ha sostenuto la realizzazione di importanti interventi strutturali, in parte necessari per il restauro e la messa in sicurezza della sede operativa del Consorzio Lago di Bracciano, nella palazzina storica dell’Imperial Airways (compendio degli Inglesi), di cui una parte destinati proprio ai pontili di attracco nei due Comuni lacuali.

