(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 Energia, Petrucci (FdI): “Le politiche del governo sono coraggiose e decisive”

“Chi continua a sostenere che questo governo non si occupi di politiche energetiche è evidentemente accecato dall’ideologia politica e disarmato dai risultati concreti che stiamo portando a casa per gli italiani. Dopo un decennio di immobilismo, l’Italia sta finalmente affrontando questo tema con una visione strategica e coraggiosa, che punta a garantire sicurezza, sostenibilità e innovazione. Il presidente Meloni ha dimostrato, con il suo intervento alla Abu Dhabi Sustainability Week, che la transizione energetica è una priorità assoluta per il governo. La fusione nucleare, ad esempio, rappresenta un’opportunità rivoluzionaria per produrre energia pulita, sicura e illimitata. Accanto a questa sfida tecnologica, il nostro Paese sta lavorando a una gestione equilibrata che include rinnovabili, gas, biocarburanti, idrogeno verde e tecnologie per la cattura del carbonio. Un approccio integrato, dunque, che mira non solo a rispondere alle sfide ambientali ma anche a rilanciare la competitività del sistema Italia e a tutelare il benessere dei cittadini. L’impegno del governo Meloni non si limita a parole o slogan ma si traduce in azioni concrete per trasformare l’Italia in un protagonista della transizione energetica globale. Questo è un cambiamento epocale, che offre una visione di futuro costruita sulle basi solide dell’innovazione e della sostenibilità”.

E’ quanto dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci, in occasione della partecipazione del presidente Giorgia Meloni all’Abu Dhabi Sustainability Week.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica