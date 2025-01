(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 ASSESSORATO DEL LAVORO OCCUPATO: L’ASSESSORA MANCA: “COMPETENZA ESCLUSIVA DEL MINISTERO, LA REGIONE ATTENDE LA CONVOCAZIONE DELLE AZIENDE PER LA CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE”

Cagliari, 15/01/2025

COMUNICATO STAMPA

L’assessora al Lavoro Desirè Manca interviene in merito alla contestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil che stamattina hanno occupato la sede dell’assessorato per protestare contro la mancata concessione della proroga degli ammortizzatori sociali per le lavoratrici e i lavoratori dell’area industriale del Sulcis.