(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 AGENDA ASSESSORI DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2025

Ore 9.15 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi è presente alle operazioni di rimozione dei rifiuti della discarica abusiva in zona Ponte Mammolo effettuata da Ama (Via Tiburtina angolo via di Ponte Mammolo)

Ore 11.30 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa all’inaugurazione di un centro oculistico gratuito realizzato dalla Fondazione One Sight Essilor Luxottica in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio (Piazza dei Consoli 17)

Ore 15.30 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene all’insediamento del Tavolo del Cibo della Città Metropolitana di Roma Capitale (Palazzo Valentini, Via Quattro Novembre 119/a)