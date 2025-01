(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 UE, FDI: CON MORAWIECKI CONTINUA IL PROGETTO DI GIORGIA MELONI PER ECR

“Buon lavoro a Mateusz Morawiecki, ex premier polacco e leader del PiS, per la sua nomina a Presidente dell’Ecr, certi che saprà portare avanti il progetto politico del Presidente Giorgia Meloni, ispirato dai valori dei conservatori europei. Un augurio anche a Carlo Fidanza, per il suo nuovo ruolo di vicepresidente, insieme a Marion Maréchal e Simion. Con la loro guida, i Conservatori e Riformisti Europei continueranno a promuovere politiche di buonsenso a difesa delle identità nazionali”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Lucrezia Maria Benedetta Mantovani e Giangiacomo Calovini, rispettivamente capogruppo in Commissione Politiche dell’Ue e capogruppo in Commissione Affari Esteri.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati