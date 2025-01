PER CALENDARIO APPUNTAMENTI DELLA PROSSIMA SETTIMANA – MARTEDI’ 21/1 EVENTO DIGITALE DEL SOLE 24 ORE E UNIONCAMERE “START UP E FINANZA: ISTRUZIONI PER L’USO”

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 START UP E FINANZA: ISTRUZIONI PER L’USO

Incontro rivolto alle start up innovative

Martedì 21 gennaio 2025, ore 10.30 – 12.45

Digital Event

IL PROGRAMMA

10.30 APERTURA DEI LAVORI

A cura di:

Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore

Andrea Prete, Presidente Unioncamere

10,45 LE STARTUP INNOVATIVE IN ITALIA, UN PONTE TRA PRESENTE E FUTURO

Intervento di scenario di:

Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere

11.00 LE INIZIATIVE DI CDP VENTURE CAPITAL

Intervento di:

Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale CDP Venture Capital

11.15 LE INIZIATIVE DI INVITALIA

Intervento di:

Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato Invitalia

11.30 LE INIZIATIVE DELLE FINANZIARIE REGIONALI

Intervento di:

Michele Vietti, Presidente Associazione Nazionale Finanziarie Regionali

11.45 LE INIZIATIVE DEL SISTEMA CAMERALE

Intervento di:

Danilo Maiocchi, Direttore Generale Innexta

12.00 LA NUOVA NORMATIVA SULLE START UP: LA LEGGE 162 DEL 2024

Intervento di:

Giulio Centemero, VI Commissione (Finanze), Camera dei deputati

12.15 LO SCALE-UP ACT E LE AZIONI A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA DELL’INNOVAZIONE

Intervento di:

Alberto Castronovo, Head of the Internationalisation Unit, Cabinet of the Ministry of Enterprises and

Made in Italy

13.00 CHIUSURA DEI LAVORI