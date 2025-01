Ostia: Ciocchetti (Fdi), stabilimenti inghiottiti dal mare, serve dichiarazione stato calamità naturale 

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

“Le foto scattate dai droni sul litorale di Ostia ci mostrano ancora una volta , in maniera drammatica, in che stato versa quello che una volta chiamavano con orgoglio ‘il mare di Roma’. Stabilimenti balneari storici come il Kursaal, lo Shilling e lo Sporting Beach, rischiano di essere cancellati definitivamente e di entrare nell’ album dei ricordi. Una cosa intollerabile , che fa male a chi ama questa parte di litorale laziale. Ogni anno, purtroppo, si assiste al fenomeno delle mareggiate e dell’ erosione costiera, e ogni volta si invocano interventi risolutori che non ci sono mai stati. La situazione peggiora sempre di più, le soluzioni tampone non sono servite praticamente a nulla. Stiamo assistendo a stabilimenti inghiottiti dal mare, cabine e strutture distrutte. Un pezzo di storia che rischia di scomparire per sempre. I danni economici al turismo balneare sono pesantissimi. Serve il massimo impegno e collaborazione da parte delle istituzioni, perché individuino soluzioni strutturali definitive, seguendo una linea progettuale condivisa. Una cosa però nell’ immediato si può fare. Il sindaco Gualtieri faccia richiesta formale di dichiarazione dello stato di calamità naturale, chiedendo a Regione Lazio e Governo con la Protezione civile di intervenire in maniera straordinaria per affrontare l’emergenza. Al momento mi sembra che questa sia l’ unica strada da percorrere.” Lo dichiara in una nota il deputato Fdi Luciano Ciocchetti.