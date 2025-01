(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, CHIUSA LA SS 16 “ADRIATICA” A SAN SEVERO IN PROVINCIA DI FOGGIA

Bari, 12 gennaio 2025

A causa di un incidente è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 16 “Adriatica” nel comune di San Severo, in provincia di Foggia.

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è verificato a seguito di uno scontro frontale tra due veicoli, che ha provocato il decesso di una persona

Il personale di Anas e delle Forze dell’ordine, oltre ai sanitari del 118, sono sul posto per i soccorsi, la gestione della viabilità e ripristinare quanto prima la circolazione in sicurezza. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale. Per i veicoli in direzione San Severo uscita obbligatoria a Rignano Scalo al km 661,000, per i veicoli in direzione Foggia deviazione al bivio Vignali al km 652,000