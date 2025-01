(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Sassoli, Zingaretti (Pd): La sua voce manca in Europa

“In questo Parlamento europeo manca la voce e l’impegno di David Sassoli, che ci ha lasciato 3 anni fa. Servirebbe molto perchè è urgente costruire l’Europa massima possibile e, invece, complice i nazionalismi, troppo spesso si punta verso l’Europa minima necessaria. David aveva le idee chiare sul bisogno di andare avanti”. Lo scrive Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo in un articolo a sua firma pubblicato su ‘La Stampa’.

“Nel suo discorso di insediamento richiamò tutti alla responsabilità e a recuperare lo spirito di Ventotene e dei padri fondatori che seppero porre fine ai guasti del nazionalismo dandoci un progetto capace di coniugare pace, democrazia, diritti, sviluppo e uguaglianza. In questi mesi in troppi hanno scommesso sul declino di questo progetto, alimentando divisioni e conflitti.

Ecco perchè bisogna ricordare Sassoli. Non per un rito o un dovuto omaggio. Ma perchè rimane attualissimo il suo impegno che porteremo avanti con tutte le nostre forze. Proprio in quella che sembra essere un’altra “ora buia” della storia teniamo alta la battaglia per andare avanti verso gli Stati uniti d’Europa.