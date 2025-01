GIUBILEO, AMA: IL CALL CENTER ‘LINEA VERDE’ DIVENTA AUTOMATIZZATO E ATTIVO 7 GIORNI SU 7 H24

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

Manzi: “Il nuovo servizio dimostra come AMA sia sempre più attenta a rispondere alle esigenze degli utenti”

AMA sempre più vicina al cittadino: con l’avvio del Giubileo, nasce la nuova funzione automatica plurilingue VoiceBot a opzioni successive, attiva 7 giorni su 7 h24, della Linea Verde gratuita aziendale 800867035.

Dopo l’apertura del nuovo canale di Whatsapp, pertanto, la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente potenzia anche la Linea Verde per un contatto sempre più diretto e facile col cittadino, che potrà effettuare le proprie segnalazioni in qualunque ora vorrà.

Per il Presidente di AMA S.p.A., Bruno Manzi, “Grazie a questo nuovo servizio, sarà più agevole per gli utenti il contatto diretto con l’azienda. La Linea Verde, infatti, diventa automatizzata e sarà possibile per romani e turisti effettuare segnalazioni telefoniche 365 giorni l’anno, h24. Oltre alla lingua italiana, sarà possibile utilizzare per le richieste anche le opzioni in lingua inglese e spagnola. Il nuovo servizio dimostra come AMA sia sempre più attenta a rispondere alle esigenze degli utenti”.

*Come funziona:

Chiamando il numero 800867035, dopo il messaggio di benvenuto sarà possibile scegliere la lingua di dialogo tra italiano, inglese e spagnolo. Successivamente, il disco automatico indicherà i canali di comunicazione per le diverse tematiche (a esempio, CHIAMA ROMA 060606 per richieste sulla Tari e appuntamenti per il servizio RiciclaCasa; indirizzi mail per i vari servizi a pagamento, ecc.). Per proseguire il contatto con un operatore – disponibile esclusivamente in lingua italiana e possibile nei giorni e orari canonici: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17; il venerdì dalle 8 alle 14 – sarà necessario digitare il proprio codice utente. Per effettuare segnalazioni si potrà utilizzare un VoiceBot a opzioni successive, attivo H24 e senza digitare il proprio codice utente. L’assistente virtuale, sulla base delle informazioni richieste, rintraccerà sui sistemi informatici aziendali tutte le possibili tipologie di segnalazione che si possono fare per il punto indicato. Al termine della chiamata, saranno ricapitolate tutte le scelte fatte e, qualora confermate, sarà restituito un numero di ticket per eventuali azioni successive. Ovviamente, la segnalazione verrà inserita direttamente nel database operativo aziendale per l’assegnazione e la risoluzione da parte della struttura competente territorialmente.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.