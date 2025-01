(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Comune di Alba – Ufficio Stampa

Comunicato stampa

Sabato 11 gennaio 2025

Alba: Grisu’ – Un drago senza paura al Teatro Sociale “G. Busca” domenica

12 gennaio alle ore 16.30

Domenica 12 gennaio alle ore 16.30 sul palco del Teatro Sociale “G. Busca di Alba

andrà in scena il musical Grisù – Un drago senza paura. In programma nell’ambito

della rassegna Famiglie a Teatro, lo spettacolo è ispirato al coraggioso draghetto

sputafuoco nato dalla fantasia dei fratelli Pagot e tornato oggi sui piccoli schermi con

una serie in onda su Rai Yoyo.

Grisù – Un drago senza paura parla di sogni e di quanta forza e dedizione bisogna

metterci per raggiungerli, di quanto si possa essere più forti e determinati se ci si

trova accanto un amico.

Grisù, il giovane draghetto sputafuoco, vive con il papà Fumè in una caverna sotto al

vulcano proprio vicino a Dragontown, il paese in cui vive Stella, la sua migliore amica

umana. Anche Stella vive con il papà David, il capo dei pompieri locali. Grisù e Stella

hanno entrambi dei sogni nel cassetto: lei vuole diventare reporter, lui vuole diventare

vigile del fuoco, cosa piuttosto difficile per un draghetto sputafuoco. Qualcosa, o

meglio qualcuno, decide però di mettere loro i bastoni fra le ruote. La cattiva

Malasorte appare prima negli incubi di Grisù e poi in carne e ossa proprio lì, nelle

strade del paese. Malasorte si nutre delle paure degli esseri umani. E Grisù e Stella,

come tutti i bambini di quell’età, di paure ne hanno tante. Dovranno imparare a

capirle e affrontarle, perché come dice David “un eroe non è chi non ha nessuna

paura, ma chi riesce a vincerla!”. Malasorte, non riuscendo ad averla vinta attraverso