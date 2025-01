3° Comunicato stampa del 11 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

sab 11 gennaio 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

TEVEROLA. IN STATO DI ALTERAZIONE DANNEGGIA DUE AUTOVETTURE E PRETENDE SOLDI

DAI PASSANTI. 26ENNE FERMATO DAI CARABINIERI.

È stato fermato dai carabinieri con lo spray al peperoncino in dotazione, il

26enne ganese che nella serata di ieri, in via Roma a Teverola, nel

casertano, ha prima danneggiato due autovetture e poi molestato gli utenti

del bancomat dai quali pretendeva il denaro appena prelevato.

A chiedere aiuto ai militari attraverso il numero di emergenza “112” sono

stati alcuni cittadini che, preoccupati per la situazione di pericolo

venutasi a creare, hanno subito riferito all’operatore della centrale

operativa della Compagnia Carabinieri di Aversa quanto stava accadendo nei

pressi della filiale della Banca Intesa San Paolo di Teverola.

Il 26enne, sceso pochi istanti prima da un autobus proprio in via Roma,

aveva prima infranto i finestrini di due autovetture parcheggiate

all’esterno dell’istituto di credito e poi si era diretto verso lo sportello

bancomat dove alcuni utenti stavano effettuato dei prelievi di denaro

contante.

All’arrivo dei militari dell’Arma il ganese, che non aveva intenzione di

desistere dal suo intento, si è subito scagliato contro i militari

minacciandoli.

A qual punto, al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza sia dei

cittadini presenti che del 26enne, in evidente stato di alterazione

psicofisica, i militari dell’Arma hanno fatto uso del dispositivo spray

“oleoresin capsicum”, in dotazione, che ha consentito di bloccare il 26enne

in sicurezza senza ledere alla sua salute e di condurlo in caserma.

L’uomo, denunciato in stato di libertà, dovrà rispondere di danneggiamento,

tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.