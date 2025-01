(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 TRENI, SANTILLO (M5S): MENTRE PENSA A MUSK GOVERNO NON RIESCE A GARANTIRE SERVIZIO FERROVIARIO

Roma, 10 gen. – “Mentre questi pensano a Musk e satelliti, in Italia Salvini non riesce a garantire un trasporto ferroviario alle persone per recarsi a lavoro e famiglie, o semplicemente andare da Napoli a Roma. La Meloni in conferenza stampa su questo avrebbe dovuto rispondere agli italiani”. Così su X il vicecapogruppo M5s alla Camera Agostino Santillo.

