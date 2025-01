(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

Sicurezza, Caliste: Solidarietà all'Agente di Polizia Locale minacciato di morte Roma, 10/1/25:" Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza all'agente di Polizia Locale vittima di gravi minacce di morte da parte di un pregiudicato detenuto nel carcere di Rebibbia, in seguito a un intervento presso il campo nomadi di via dei Gordiani che ha portato all'arresto dello stesso. Questo gravissimo episodio costituisce un attacco inaccettabile al lavoro quotidiano delle Forze dell'Ordine, impegnate senza sosta per garantire sicurezza e legalità nella nostra città. Nessuna intimidazione può essere tollerata, né deve minare la serenità e la sicurezza di chi serve la comunità con dedizione e coraggio. Deve essere profuso il massimo impegno per proteggere e tutelare l'agente e la sua famiglia, assicurando loro ogni forma di supporto necessario. Allo stesso tempo, confidiamo che le autorità competenti perseguano con determinazione queste minacce, riaffermando il principio che la legge e la giustizia prevalgono sempre su chi tenta di minacciarle. Esprimiamo inoltre la nostra gratitudine a tutti gli operatori delle Forze dell'Ordine per il prezioso servizio svolto. Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio V Mauro Caliste