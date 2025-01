(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

DUE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI ELENA DAVID ALL’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI

Due borse da €2000 per gli studenti del corso Laurea triennale in Commercio estero e turismo – curriculum Economia del turismo e di Laurea Magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

La scadenza per fare domanda è il 31/01/2025.

VENEZIA – Dopo essere stata istituita nel febbraio 2024, parte ora la borsa di studio in ricordo di Elena David, manager straordinaria ed esempio di competenza e grandi doti di leadership nel settore del turismo.

L’iniziativa mette a disposizione degli studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, due borse di studio del valore di 2000 euro a copertura dei costi di iscrizione alla laurea triennale in Commercio estero e turismo – curriculum Economia del turismo e della Laurea Magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici. Possono partecipare alla selezione gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti/e all’anno accademico 2024/25 a questi corsi. La scadenza per fare domanda è il 31/01/2025.

Le due borse sono frutto di un’iniziativa di crowdfunding voluta e organizzata da amici e familiari di Elena che si pone l’obiettivo di sostenere gli studi di giovani studenti del Campus di Treviso (Centro Interdipartimentale Scuola In Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali – SELISI) e spronarli a plasmare il settore turistico di domani.

In questo modo si intende celebrare la memoria di Elena, manager straordinaria nel settore alberghiero e turistico, che rivive attraverso questo progetto e ricorda il suo spirito instancabile e appassionato. Rappresenta un investimento nelle giovani menti che, ispirate da Elena, lasceranno un segno nel settore turistico di domani. Elena David è stata un faro di volontà e competenza. Laureata con lode in Economia all’Università di Firenze, un master alla Business School de Il Sole 24 Ore, ha fondato AICEO, l’associazione italiana dei CEO, di cui è stata Presidente per due mandati, è stata allieva del primo corso di InTheBoardroom di Valore D e ha ricevuto un master honoris causa in “Economia e Gestione del Turismo” all’Università Ca’ Foscari Venezia.

Il progetto è promosso da AICEO – Associazione Italiana CEO, Valore D e ha il sostegno di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, Fondazione Università Ca’ Foscari e l’Associazione Ca’ Foscari Alumni.

I candidati dovranno presentare un video di massimo 60 secondi in cui esprimeranno il motivo della candidatura, il curriculum vitae e altra documentazione.

L’assegnazione delle borse avverrà esclusivamente in base al merito. La selezione sarà effettuata da una Commissione speciale composta da rappresentanti dell’Università, della famiglia di Elena, di Valore D e di AICEO – Associazione Italiana CEO.

Gli studenti potranno fare richiesta tramite un modulo specifico entro il 31/01/2025 alla Segreteria del Centro SELISI.

Per ulteriori informazioni riguardo ai requisiti e ai criteri di valutazione, per accedere al modulo di richiesta e al bando consultare il sito dell’Università Ca’ Foscari nella pagina ‘Corsi’ della Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali.Questo il link http://www.unive.it/selisi

CHI ERA ELENA DAVID

Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio, Elena David ha fatto parte dell’amministrazione di Starhotels Spa, UNA Hotels & Resorts e del Gruppo Valtur. Dal 2019 è stata Consulente per primarie Aziende Italiane e di Strategic Advisor per l’Italia per il Gruppo turistico FMTG con sede a Vienna, siede inoltre nei Consigli di Amministrazione quale Consigliere Indipendente per Fideuram -Intesa San Paolo Private Banking SpA (dal 2018). Elena ha ricoperto inoltre incarichi istituzionali in AICA (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) in qualità di Presidente (2008-2012), in AICEO – Associazione Italiana CEO in qualità di Co-Fondatrice e Presidente, in Federturismo in qualità di Vice Presidente, conseguendo diversi riconoscimenti tra i quali la Mela d’Oro-Premio Marisa Bellisario nel 2004, l’IMTL Award dalla MIB School of Management di Trieste nel 2009, ed il Master Award Honoris Causa in Economia e Gestione del Turismo dall’Università Ca Foscari di Venezia nel 2013.

I PARTNER DEL PROGETTO.

AICEO – l’Associazione Italiana dei CEO – è un’associazione di persone, senza fini di lucro, fondata nel luglio 2011 con l’obiettivo di promuovere lo scambio di esperienze professionali e personali tra i soci per generare idee, innovazione e visioni sul futuro, e individuare soluzioni concrete alle problematiche dei soci nel loro ruolo di CEO e più in generale del sistema Paese. Attraverso un approccio pragmatico, con un dialogo aperto e un confronto senza condizionamenti, AICEO vuole essere movimento di opinione caratterizzato dalla consolidata esperienza e leadership dei suoi membri, uniti da obiettivi di inclusione e valorizzazione dei talenti e di promozione di un approccio sostenibile al business, elaborando modelli nuovi di guida delle aziende con contenuti pratici derivanti dall’esperienza di ciascuno dei soci. (http://www.aiceo.it – https://www.linkedin.com/company/aiceo-associazione-italiana-ceo/about/)

Valore D è la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese. La valorizzazione della diversità di genere, ma anche di generazione e culture diverse, rappresenta un fattore di innovazione, di competitività e quindi di crescita. Valore D utilizza un approccio integrato e orientato ai risultati, mettendo a disposizione degli associati strumenti concreti e indicatori specifici per monitorare e incrementare il grado di inclusione delle diversità al proprio interno.

Valore D è una rete in costante crescita: nata nel 2009 dall’impegno comune di dodici aziende virtuose – AstraZeneca, Enel, General Electric, Johnson&Johnson, IKEA, Intesa Sanpaolo, Luxottica, McKinsey & Co, Microsoft, Standard&Poor’s, UniCredit e Vodafone – oggi conta più di 350 imprese associate che, a livello aggregato in Italia, rappresentano oltre un milione e mezzo di dipendenti. Grazie alle molteplici esperienze maturate dalle aziende associate e a un dialogo costante e costruttivo con le istituzioni, Valore D con i propri programmi e progetti supporta le imprese a ottenere risultati concreti e misurabili.

(http://www.valored.it – https://www.linkedin.com/company/valore-d/)

InTheBoardroom è il percorso di formazione executive curato da Valore D per promuovere la diversità anche nei Consigli di Amministrazione. Un programma di didattica executive che prevede percorsi di formazione specifica, confronto e networking con esperti, coaching e laboratori di self-empowerment. Ideato nel 2012 da Valore D con l’obiettivo di guidare e promuovere l’inserimento di donne di talento nei Consigli di Amministrazione, InTheBoardroom ha formato fino ad oggi 380 professioniste. Dalla X edizione il percorso InThe Boardroom ha aperto agli uomini. https://intheboardroom.it/Fondazione Università Ca’ Foscari si propone come il punto di riferimento di imprese e istituzioni del territorio in grado di offrire programmi integrati di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, attività culturali con un approccio innovativo e interdisciplinare negli

ambiti di competenza in cui Ca’ Foscari si contraddistingue. La Fondazione opera a supporto dell’Ateneo dal 2010 sia per potenziare le attività connesse alla sua mission (ricerca, formazione, innovazione e terza missione), sia per promuovere nuove iniziative in termini di eventi, community e costruzione di reti a livello nazionale e internazionale. La Presidente della Fondazione è la Prof.ssa Tiziana Lippiello, Rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

La Fondazione collabora fortemente con i diversi Dipartimenti, Centri, Settori e Scuole dell’Ateneo e disciplina i suoi rapporti con essi tramite la configurazione di convenzioni quadro o convenzioni specifiche su oggetti diversi.

Contribuiscono alla missione della Fondazione rappresentanti di istituzioni, imprenditori e personalità di spicco che partecipano a Development Board e Innovation Board. Lo Statuto della Fondazione inoltre prevede diverse forme di collaborazione con soggetti terzi coinvolti a vario titolo nel perseguimento dei suoi scopi statutari: Soci Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Partnership. (http://www.fondazionecafoscari.it – https://www.linkedin.com/company/fondazionecafoscari/about/)

Ca’ Foscari Alumni è l’Associazione fondata per riunire le laureate e i laureati dell’Ateneo in un’estesa rete di competenze e persone che, generazione dopo generazione, sono diventati ambasciatori di una delle più rinomate università italiane. Fra le Alumnae e gli Alumni di Ca’ Foscari si contano infatti imprenditori, manager, studiosi, ricercatori, docenti e professionisti che dimostrano, in Italia e all’estero, la forza d’innovazione di questa Community.

Ca’ Foscari Alumni propone ogni anno numerosi eventi e iniziative, sia interne all’Ateneo sia volte alla scoperta delle realtà del territorio: visite aziendali, conferenze ed eventi per riunire gli associati.

L’Associazione conta ad oggi 31.000 iscritti, con oltre 85.000 contatti di laureati in più di 90 paesi del mondo. (https://www.cafoscarialumni.it/ – https://www.linkedin.com/showcase/cafoscarialumni/)

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è controllata al 100% da Intesa Sanpaolo S.p.A. Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è la Divisione che riunisce le società del mondo della consulenza finanziaria, patrimoniale e dei servizi fiduciari del Gruppo; è la prima Private Bank in Italia e tra le prime in Europa, con masse pari a €343,6 miliardi e con una presenza di asset management internazionale con competenze sia sui mercati liquidi sia sui mercati privati a supporto dei Private Banker e dei loro clienti. Fideuram si impegna ogni giorno per proteggere e valorizzare il patrimonio delle famiglie e degli imprenditori, svolgendo un ruolo determinante per la crescita del Paese e la costruzione di un futuro sostenibile. Nella Divisione operano oltre 6.600 Private Banker in cinque Reti: Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest, IW Private Investments e la Rete estera. All’interno di un quadro di valori condivisi e con un modello di servizio basato sulla consulenza professionale e sulla forza del rapporto di fiducia tra cliente e Private Banker, ogni Rete si caratterizza per un proprio modello di offerta mirato a soddisfare i diversi segmenti di clientela. L’approccio alla gestione del patrimonio è complessivo e include sia gli asset familiari sia quelli aziendali, con servizi finanziari, fiscali, legali, di trust, M&A, Art e Real Estate Advisory, offerti avvalendosi di competenze interne alla Divisione Private Banking, in sinergia con il Gruppo Intesa Sanpaolo, o sviluppate in partnership con le migliori professionalità di settore. Le soluzioni di investimento sono realizzate secondo un modello in architettura aperta, che combina i prodotti e servizi realizzati dalle società della Divisione con quelli di primarie case d’investimento internazionali. La gamma di offerta è completata da prodotti e servizi, bancari e assicurativi, secondo i migliori standard di mercato e con una forte attenzione all’evoluzione digitale e alle tematiche ESG. Con l’obiettivo di offrire una gamma di prodotti ampia e dedicata, fruendo di soluzioni digitali che si arricchiranno nel tempo, è stata creata la nuova business unit Fideuram Direct per rispondere alle esigenze dei clienti che vogliono operare in autonomia sugli investimenti e sul trading online. In ambito trading c’è la possibilità di operare nell’arco delle 24 ore attraverso piattaforme evolute su oltre cinquanta mercati cash e derivati, italiani e internazionali, anche con operatività a leva long e short. Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking considera i temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) come valori chiave del proprio modo di essere e agire, promuovendo uno sviluppo equilibrato che orienti i flussi di capitali verso investimenti sostenibili.

(https://www.fideuramintesasanpaoloprivatebanking.com/it ; https://www.linkedin.com/company/fideuram-intesansapaoloprivatebanking/)

Università Ca’ Foscari Venezia

Ufficio Comunicazione e Promozione di AteneoSettore Relazioni con i media