Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 10/01/2025

Visite in Consiglio: quasi 20% in più nel 2024

Più di 4.700 persone hanno visitato il Consiglio provinciale nell’anno appena concluso, in maggioranza alunni e alunne. Molto apprezzato il modulo “Dietro le quinte”, curiosità per il nuovo “Speed dating”.

