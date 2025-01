Città Metropolitana di Messina: in corso gli affidamenti dei lavori di manutenzione straordinaria su trentuno strade provinciali del comprensorio tirrenico-nebroideo per un importo complessivo di oltre quattro milioni di euro

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

L’importo complessivo dei finanziamenti ammonta a 4 milioni e 200mila euro

La Città Metropolitana di Messina sta procedendo con l’affidamento di importanti lavori di

manutenzione straordinaria su trentuno strade provinciali del comprensorio tirreniconebroideo.

Gli interventi, finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguarderanno:

– le strade provinciali 118a di Patti A/20 – San Piero Patti 1° tratto, 126 di Librizzi, 132 di

Montagnareale, 133 dell’Acquasanta, 141a, 141/b di Piazza San Biagio, 142 di Santa Maria

del Lume, 137 di Zappa, 139/a del Cimitero di Raccuia, 143 di Lacco e 145 di Sinagra, per

un importo complessivo di 937.600,00 euro;

– la strada provinciale 157 di Mirto-Frazzanò, per un importo complessivo di 353.800,00

euro;

– le strade provinciali 145 di Sinagra, 147 di San Gregorio, 148 della Piana di Capo

d’Orlando (Consolare Antica), 155 di San Salvatore di Fitalia e 157 Tortoriciana, per un

– le strade provinciali 60 di Monforte S. Giorgio, 60/Bis di Pellegrino, 60/Ter di Viale