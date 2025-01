(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 CAMPI FLEGREI, CASO (M5S): “BENE SBLOCCO FONDI, ORA BASTA RITARDI

Pozzuoli, 10 gen. – “Dopo le nostre continue pressioni, l’ultima appena due giorni fa in Parlamento, oggi il Ministro Musumeci annuncia la conclusione dell’iter per lo sblocco dei fondi per le case inagibili. Nonostante il ritardo inaccettabile, è ovviamente un’ottima notizia per il territorio. Finalmente si sono dati una mossa! Noi continueremo a fare pressioni affinché questa e tutte le altre misure previste nei due Decreti Campi Flegrei siano accelerate. Una cosa è certa, non si può più perdere tempo”.

Così in una nota il deputato flegreo del Movimento 5 Stelle Antonio Caso.

