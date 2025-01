65esimo anniversario della strage ferroviaria di Monza: domani sabato 11/1 alle ore 11.00 la cerimonia istituzionale

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

Buongiorno, confermiamo che la cerimonia di cui all’oggetto si terrà domani, sabato 11/1 alle ore 11.00 c/o il controviale di viale Libertà, all’altezza del sovrappasso ferroviario (direzione centro).

Interverranno il Sindaco Paolo Pilotto e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

65esimo anniversario della strage ferroviaria di Monza del 5 gennaio.

Monza, 5 gennaio 2025. A 65 anni di distanza dalla strage ferroviaria di Monza, l’Amministrazione Comunale ricorda le 17 vittime e le decine di feriti del grave incidente ferroviario, che accadde il 5 gennaio 1960 e che provocò l’uscita del convoglio dai binari, all’altezza del sovrappasso di Viale Libertà.

Per consentire una più ampia partecipazione, la cerimonia sul luogo della tragedia e la posa della corona di alloro in memoria delle vittime sono fissate per la mattina di sabato 11 gennaio, alla presenza del Sindaco Paolo Pilotto, dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle autorità cittadine.

